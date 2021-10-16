غرامة 1500 يورو.. إيطاليا تفرض “بطاقة خضراء” لفيروس كورونا لمن يريد الذهاب إلى العمل

2021/10/16 | 12:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت إيطاليا أول ديمقراطية غربية تفرض تصريحًا صحيًا، صادرًا عن الحكومة، لفيروس كورونا.بدءًا من يوم الجمعة، يتعين على كل شخص يجمع شيكًا من الراتب في القطاعين العام والخاص إظهار “بطاقة خضراء” لإثبات أنه إما قد تم تطعيمه بالكامل، أو أنه حصل مؤخرًا على نتيجة سلبية لاختبار فيروس كورونا، قبل أن يتمكن من الذهاب إلى العمل

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