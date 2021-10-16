الولايات المتحدة تدين الانتقادات الموجهة لمفوضية الانتخابات مؤكدة انه يمكن حل الخلافات بالسبل القانونية

2021/10/16 | 12:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت الولايات المتحدة الأميركية الانتقادات التي وجهتها بعض الأطراف السياسية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن دورها في الانتخابات التشريعية التي جرت بالعراق في 10 تشرين الأول الجاري وإدارتها للعملية، مؤكدة انه يمكن حل الخلافات بالسبل القانونية.وقالت المتحدثة باسم وزارة … Readmore

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