نجدة بغداد تكشف لـ”NNC” نشاطها الأمني للنصف الأول من تشرين

2021/10/16 | 12:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني كشفت مديرية شرطة نجدة بغداد، اليوم السبت، عن أهم القضايا الأمنية التي نفذها منتسبيها في مناطق العاصمة، فيما أشارت إلى القبض على حاملي أثار وسراق ومتهمين بقضايا إرهاب.وقال مصدر في نجدة […]

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