القضاء الإيطالي يوقف محاكمة أربعة ضباط شرطة مصريين بشبهة قتل ريجيني

2021/10/16 | 13:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم أيلا ايدي رفضت محكمة ايطالية الخميس محاكمة أربعة من ضباط الشرطة المصريين غيابيا بشبهة القتل الوحشي في القاهرة للطالب الإيطالي جوليو ريجيني قبل خمس سنوات.وتوصل قضاة المحكمة الى أن المتهمين الأربعة لا يمكن محاكمتهم غيابيا بسبب عدم تمكن … Readmore

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