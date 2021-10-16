المفوضية تعلن آخر تطورات العد والفرز اليدوي.. هل جاءت متطابقة؟

2021/10/16 | 13:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مفوضية الانتخابات، السبت، إنجاز 95 ‎%‎ من العد والفرز اليدوي في عدد المحطات الكلي البالغ عددهن 3681.

وذكرت المفوضية في بيان تلقى NRT عربية (16 تشرين الاول 2021)، ان "عدد الشكاوى الكلي بلغ 356 ،اثنان منها حمراء"، مبينة ان "نتائج العد والفرز اليدوي جاءت مطابقة مع النتائج الالكترونية ،وهذا الأمر تم بوجود مراقبين الكيانات والمراقبين الدوليين".

واشارت المفوضية الى ان "نتائج هذه المحطات تمت إضافتها الى النتائج الأولية وتم إنجاز قرابة الـ 85 ‎%‎ من الشكاوى الصفراء والخضراء والحمراء".

وأكدت مفوضية الانتخابات أن هذه النتائج ستصدر بها "قرارات من قبل مجلس المفوضية".

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