خطاب حمدوك - المنصور جعفر

2021/10/16 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#المنصور_جعفر يهدف هذا النص إلى إوضاح سلبيات وتناقضات خطاب رئيس وزراء السودان د.



عبدالله آدم حمدوك حول طبيعة وتسوية الأزمة السياسية بين فصائل التغيير في جهة وبينهم وبين خصوم التغيير في جهة أخرى، أو مشتركة أحياناً، يظن إن سياسة التقريب والتجميع والتنازلات أفيد للتقدم وليس سياسة الفرر والتنظيف والبناء المتكامل.



وقد تبلور الخطاب بنسق ان الأزمة كبيرة وحلها في الالتزام بالمؤسسية وتوسيع قاعدة المشاركة وتقديم تنازل ......





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