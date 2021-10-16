الغباء ودوره في صناعة الكراهية..تحليل فلسفي - سامح عسكر

2021/10/16 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامح_عسكر توجد علاقة بين الذكاء والتسامح وبين الغباء والكراهيةفأكثر الناس ذكاءً هم أكثرهم تقبلا للآخر وتسامحا مع الناس، والعكس صحيح، والسر في امتلاك القدرة المعرفية على السؤال والذي مفاده " أن تسأل يعني أن تفكر، والفكر نوع من الذكاء" بينما فقدان القدرة المعرفية يعني توقف التفكير وعُطل في مستقبلات المعلومة، لذلك عدت علوم النفس المقلدين بأكثر الناس غباءً، فالمقلد لا يعرف ليس لأنه لا يعرف، ولكن لأنه غي ......





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