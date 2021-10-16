2021/10/16 | 13:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، بحر إيجه قبالة سواحل ولاية موغلا غرب تركيا.وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، ان الزلزال وقع قبالة سواحل قضاء داتشا بالولاية المذكورة في تمام الساعة 02.25 بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 37 كم تحت سطح البحر.وأشارت الى انه لم ترد أنباء على …

ظهرت المقالة زلزال بقوة 4.2 يضرب غرب تركيا أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال بقوة 4.2 يضرب غرب تركيا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال بقوة 4.2 يضرب غرب تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).