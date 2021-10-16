عمليات جراحية وعلاج مجاني من العتبة الحسينية.. امانة بغداد: ننسق مع العتبة الحسينية لانشاء مدينة طبية وفق احدث المواصفات العالمية

2021/10/16 | 13:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف امين بغداد، علاء معن، عن التنسيق

مع العتبة الحسينية المقدسة لانشاء

مدينة طبية وفق احدث المواصفات

العالمية في العاصمة قريباً.

وقالت الأمانة في بيان، تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه تم "الاتفاق مع مؤس

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