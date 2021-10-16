المالكي: على الجميع تحمل مسؤولياته في الحرص على السلم الاهلي

2021/10/16 | 13:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابدى زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري

المالكي، موقفاً من العملية الانتخابية

الأخيرة، فيما اكد على الجميع تحمل

مسؤولياته في الحرص على السلم الاهلي.

وقال المالكي في بيان، إن "المسار

الديمقراطي هو السبيل

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