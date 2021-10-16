اخماد حريق اندلع داخل أحدى المدارس في أيمن الموصل

2021/10/16 | 13:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – نينوىأعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، عن تمكنها من اخماد حريقاً اندلع داخل احدى المدارس في ايمن الموصل.وذكرت المديرية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "مفارز مركز اليرموك بمحافظة نينوى تمكنت اليوم من اخماد حريقاً اندلع في احدى المدارس بالجانب الأيمن لمدينة الموصل".وأضافت ان "الحريق اندلع بمتوسطة زيد بن الخطاب للبنين في حي مشيرفة الأولى في الساحل الايمن من مدينة الموصل".

وتابعت ان "فرقة الإطفاء استطاعت من تطويق النيران في قسم إدارة المدرسة وحالت دون توسعها إلى باقي أجزاء المدرسة بأقل الخسائر المادية وبدون اي اضرار بشرية".ولفتت الى ان "سبب الحريق يحدد من قبل خبراء الأدلة الجنائية".

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