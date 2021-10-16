2021/10/16 | 13:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / دعا امين عام الجبهة الوطنية المدنية اياد علاوي ، الى عقد مؤتمر للحوار الوطني العراقي لجميع الكتل المشاركة في الانتخابات ، والتي لم تشارك ، لتجنب اي مشاكل قد تحصل بالعراق ".وقال علاوي في مؤتمر صحفي :" لم تعد الانتخابات هي النتيجة الحتمية لما يجب ان يحصل ".واضاف :" ان العملية السياسية بحاجة الى اصلاحات حقيقية لا اصلاحات ورقية وشعارات رنانة"./ انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي يدعو لعقد مؤتمر للحوار الوطني لتجنب المشاكل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي يدعو لعقد مؤتمر للحوار الوطني لتجنب المشاكل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).