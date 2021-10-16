الصادرات التركية تسجل رقما قياسيا تجاوزت به 200 مليار دولار خلال الاشهر الستة الماضية

2021/10/16 | 13:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول / نينا/ سجلت الصادرات التركية رقما قياسيا تخطت به حاجز الـ 200 مليار دولار خلال الاشهر الستة الماضية وهو الرقم الذي وضعته الحكومة التركية كهدف منذ مطلع العام / حسب بيان الحكومة / .وذكرت بيانات حكومية نشرت اليوم السبت أن الصادرات التركية بلغت 212 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري..فيما سجلت الصادرات التركية 20.8 مليار دولار، بارتفاع نسبته 30% بالنسبة للفترة لنفس الشهر من العام الماضي.ووفق محللين مختصين بالاقتصاد التركي فإن أداء النمو في الاقتصاد التركي يعتمد على التصدير والإنتاج، وهو ما يعزز مكانة تركيا كمركز جديد في مجال التصدير .وتعمل الشركات التركية المصدرة على تلبية احتياجات الطلبات الخارجية من خلال عمل استثمارات جديدة وزيادة فرص التشغيلوقال إسماعيل غولة، رئيس جمعية المصدرين الأتراك في تصريح صحفي : “يتم العمل على تنمية الاقتصاد التركي وتطويره ليكون منافسًا على مستوى العالم، ويعتمد على الصادرات ذات القيمة المضافة”.وأضاف غولة”: “نعتبر أنفسنا في دوري جديد في عالم الصادرات، بصفتنا مصدرين أتراك أو بالأحرى كجنود ميدانيين لدبلوماسية الاقتصاد وقد نجحنا في تحقيق نسبة تجاوزت 20 مليار دولار، الأرقام مبشرة أيضًا بما يتوافق مع توقعاتنا لأكتوبر الجاري”.وأشار إلى وجود زيادة في الطلب على المنتجات التركية في شتى القطاعات، “والزيادة أكسبت العلامة التجارية التركية قوة حيث تصل الصادرات التركية الى 218 دولة حول العالم، ويعمل رجال الأعمال حاليا على تأسيس “جمعية تركيا الصاعدة بالصادرات حيث تخطط تركيا لتحقيق رقم 300 مليار دولار من الصادرات بحلول عام 2026 ./انتهى

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