الأمن الوطني يعتقل شبكة لتجارة المخدرات في البصرة

2021/10/16 | 13:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة، من إعتقال شبكة لتجارة المخدرات، بحوزتهم 5 كغم.وقال الجهاز في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز الأمن الوطني في البصرة، ألقت القبض على اثنين من تجار المخدرات وبحوزتهم 1 كغم من مادة الكرستال وبالجرم المشهود”.وأضاف، انه “تمكنت المفارز ذاتها وبكمين …

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