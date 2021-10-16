هل اقتربت المواجهة العسكرية بين الصين وتايوان بعد تحالفها مع أمريكا؟

2021/10/16 | 13:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تنامي قوة التحالف بين الولايات المتحدة وتايوان، يبدو أن الصين باتت أكثر قلقًا وانفعالًا.حيث نشرت بكين فيديو لمناورات عسكرية تستهدف "استقلال تايوان" و"قوى خارجية" مثل الولايات المتحدة.تقرير مراسلنا ويل ريبلي.

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