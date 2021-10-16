الإعلان عن اكتمال العد والفرز اليدوي للمحطات الانتخابية المحجورة جميعها

2021/10/16 | 13:57 - المصدر: وكالة ناس

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مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي يعلن اكتمال العد والفرز اليدوي للمحطات الانتخابية المحجورة جميعها

الهنداوي: نتائج العد والفرز اليدوي جاءت مطابقة للإلكتروني

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