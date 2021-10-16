2021/10/16 | 13:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلصت دراسة علمية حديثة، استخدم القائمون عليها نموذجا مناخيا متطورا، إلى أن كوكب الزهرة لم يشكل يوما بيئة حاضنة للمحيطات، في نتائج من شأنها إضعاف الفرضية القائلة بأن الكوكب "التوأم" للأرض ربما كان يؤوي حياة.

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