2021/10/16 | 15:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على جثة ضابط بالفوج الرئاسي في شقة وسط بغداد المركز الخبري الوطني.

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