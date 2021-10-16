الغنام: نحو 800 ارهابي استلموا مبالغ خصصت لذوي ضحايا الارهاب في الانبار (فيديو)

2021/10/16 | 15:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قائد عمليات الانبار الفريق الركن

ناصر الغنّام، عن وجود 3600 اسم مزور في

معاملات مؤسسة الشهداء بمحافظة

الانبار، فيما بين ان جميع من وقع على

هذه الكتب المزورة سيحاسب قانونيا.

وقال الغنّام في لقاء ت

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