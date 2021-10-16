العثور على فتاة مقيدة داخل منزل في البصرة (صورة)

2021/10/16 | 15:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة شؤون الشرطة، اليوم السبت،

العثور على فتاة مقيدة داخل منزل في

محافظة البصرة.

الوكالة قالت في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "بعد ورود اخبار من

السيطرة المركزية لمديرية شرطة البصرة

عن وج

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