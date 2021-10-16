2021/10/16 | 15:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – أربيلقررت محافظة اربيل تسيير دوريات للشرطة المحلية مع وكلاء بيع اسطوانات غاز الطهي بهدف منع احتكار الأسعار التي ارتفعت مؤخراً جراء النقص الحاصل بهذه المادة.

وقال محافظ اربيل أوميد خوشناو في مؤتمر صحفي تابعته (بغداد اليوم) انه تمت معالجة مشكلة غاز الطهي، ونحن على اتصال مع وزارة الثروات الطبيعية بالعمل على توفير الغاز".

وأضاف "نتابع الوضع وتم اتخاذ الاجراءات مع الذين يحاولون رفع السعر ومن اليوم وصاعدا سيرافق رجال الشرطة وكيل بيع الغاز لمنع احتكار الأسعار وعدم رفعها".

وتابع خوشناو بالقول إنه "لا توجد أزمة غاز، وانه مع انتهاء عمليات الصيانة لمحطات الإنتاج سيعود كل شيء الى وضعه الطبيعي".

واختتم المحافظ قائلا: "يوميا 20 شاحنة لنقل الغاز تدخل الى اربيل ويوم امس اتفقنا على إدخال 150 طنا من الغاز، ولكن وصل 120 طنا"، مؤكداً على انه "خلال اسبوعين ستنتهي الازمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربيل تسير دوريات للشرطة تهدف لمنع احتكار أسعار الغاز) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربيل تسير دوريات للشرطة تهدف لمنع احتكار أسعار الغاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).