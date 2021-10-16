2021/10/16 | 15:16 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد محافظ أربيل أوميد خوشناو، اليوم السبت، أن أزمة الوقود ستنتهي قريباً بعد الاتفاق الذي أجرته الحكومة مع وزارة النفط الاتحادية.وقال خوشناو في مؤتمر صحفي عقد في أربيل، إن “أزمة نقص وارتفاع أسعار قناني غاز الطبخ وقتية ،وسيتم حلها خلال الأيام المقبلة “، مشيراً الى أن”المشكلة هي نقص تزويد الغاز للمصانع ، وسيتم اتخاذ إجراءات بهذا الخصوص،من خلال مراقبة عمل وكلاء توزيع الغاز ،وسيكون مع كل سيارة تبيع الغاز أحد أفراد الشرطة لمراقبة عملية البيع بالسعر المحدد”.وأضاف أن”المحافظة ستحافظ على الأسعار ،وستتم محاسبة من تسول له نفسه برفع السعر عن المحدد”.وأكد خوشناو أن”المحافظة ستعمل مع وزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ أربيل: أزمة الوقود ستنتهي قريباً عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ أربيل: أزمة الوقود ستنتهي قريباً) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ أربيل: أزمة الوقود ستنتهي قريباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).