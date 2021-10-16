التربية تحدّد الجهة المسؤولة عن بدء العام الدراسي الجديد

2021/10/16 | 15:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف – واعحددت وزارة التربية، اليوم السبت، الجهة المسؤولة عن بدء العام الدراسي الجديد.وذكر بيان لمديرية النجف الأشرف تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "بعد الاتصال الهاتفي من وزير التربية بالمدير العام للتربية في محافظة النجف الأشرف مردان البديري حيث تمت مناقشة تداول منشور نائب المحافظ حول بدء العام الدراسي الجديد الذي أكد فيه بأن صلاحيات بدء العام الدراسي ليست بيد مديرية التربية أو النائب الأول وإنما يكون بدء العام الدراسي الجديد بأمر من وزارة التربية وبالتنسيق مع خلية الأزمة التابعة لوزارة الصحة".وأضاف البيان أن "هناك امتحانات للدراسة المتوسطة الدور الثاني ما زالت مستمرة وتليها الامتحانات للدراسة الاعدادية الدور الثاني أيضاً وأن هذه الامتحانات تشغل ما يقارب 150 مركزاً امتحانياً" .وأوضحت المديرية حسب البيان بأنها على "أتم الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد ولديها الرغبة بجعل الدوام حضورياً وحسب ما تحدده وزارة التربية في أقرب وقت ممكن".

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