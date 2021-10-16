2021/10/16 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#باهر_عادل_نادى الاوله آه ...



والثانيه آاه ...



والثالثه آااهالاوله آه ..



والغدر لما حكم صبح الامان بقشيش والثانيه آه ..



والندل لما احتكم يقدر ولا يعفيش والثالثه آه ..



والحر مهما انحكم للندل ما يوطيشأحمد فؤاد نجمقام نظام سيادة الشاويش عبد الفتاح السيسي بحبس مصر كلها، حتى أصبح لا يسمع إلا نفسه، ونجح في أن يجعل كل قضيتنا أن نطالب بالأفراج عن بعض المعتقلين ظلماً وعدوناً، بهدف تخفيض سقف مطالبن ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متى سيتم الأفراج عن مصر المحبوسة؟ - باهر عادل نادى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متى سيتم الأفراج عن مصر المحبوسة؟ - باهر عادل نادى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).