رسالة مفتوحة إلى أصدقائي الشيوعيين - ضياء الشكرجي

2021/10/16 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي رســــالــــة مــــفــــتــــوحــــة إلــــى أصــــدقــــائــــي الــــشــــيــــوعــــيــــيــــنتحياتي للأصدقاء الأعزاء الرفاق الشيوعيين العراقيين.قبل كل شيء عليّ أن أوضح إن رسالتي هذه لا علاقة لها بالتجمع العلماني العراقي، الذي بادرت إلى إطلاق مشروع تأسيسه منذ نهاية 2019، والذي اقترن باسمي إلى حد كبير، بل هي رسالة شخصية مني أنا صديقكم الناقد ضياء الشكرجي، بحكم صداقتي الحميمة لفترة طويلة ......





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