محو العراق (7) الأخيرة - عبدالحميد برتو

2021/10/16 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالحميد_برتو إبادة المجتمع العراقييتنال كتاب "محو العراق" الفترة الواقعة بين عامي 2003 و2010.



أما الفترة التي أعقبت صدور الكتاب، فقد حملت مآسي عميقة وكثيرة.



هي الأخرى لا تقل خطورة عن سابقاتها، بل ربما أشد.



شكلت تراكماً عمّق المأساة العراقية المتعددة الأوجه، التي طورت بعد الإحتلال أزمات شديدة الخطورة.



أكد المؤلفون على أنهم الى جانب الملاحظة المباشرة للوضع العراقي إعتمدوا على المقابلات مع الأفراد والأوس ......





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