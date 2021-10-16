2021/10/16 | 15:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت وزارة التربية، اليوم السبت، الجهة المسؤولة عن بدء العام الدراسي الجديد.وذكر بيان لمديرية النجف، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “بعد الاتصال الهاتفي من وزير التربية بالمدير العام للتربية في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية ترد على قرار النجف: نحن من نقرر بدء العام الدراسي الجديد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية ترد على قرار النجف: نحن من نقرر بدء العام الدراسي الجديد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية ترد على قرار النجف: نحن من نقرر بدء العام الدراسي الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).