2021/10/16 | 15:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستقومشركة الطيران الوطنية الإيطالية الجديدة، إيطاليا تراسبورتو إيريو (آي تي إيه)، التي تعد خليفة لشركة الطيران "أليطاليا"، بطلاء طائراتها باللون الأزرق نسبًة للفرق الرياضية الوطنية الإيطالية، وسيتم تجهيزها بالكامل بتصميم إيطالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيطاليا تكشف النقاب عن ناقلتها الوطنية الجديدة.. كيف ستبدو؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيطاليا تكشف النقاب عن ناقلتها الوطنية الجديدة.. كيف ستبدو؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).