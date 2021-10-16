التربية تحدّد الجهة المسؤولة عن بدء العام الدراسي

2021/10/16 | 15:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حددت وزارة التربية، اليوم السبت، الجهة المسؤولة عن بدء العام الدراسي الجديد، فيما أشارت الى امتحانات الدور الثاني للدراسة المتوسطة تليها الاعدادية.وجاء في بيان لمديرية تربية النجف تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى اتصال هاتفي بين وزير التربية ومدير عام تربية النجف، تم خلاله مناقشة تداول منشور نائب المحافظ حول …

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