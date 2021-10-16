2021/10/16 | 15:31 - المصدر: عين العراق

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السبت 16 أكتوبر 2021 | 03:27 مساءً

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الفتح: العد اليدوي سيرضي جميع الأطراف المشككة بنتائج الانتخابات

اعتبر عضو تحالف الفتح محمد البلداوي , السبت , ان إعادة العد والفرز اليدوي هو الحل الأمثل الذي سيرضي جميع الأطراف المشككة, مطالبا المفوضية الى عدم الرضوخ لما تمارسة مديرة مكتب الأمم المتحدة بلاسخارت من ضغوط .



وقال البلداوي بحسب اعلام حزبه، ان “النتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات كانت صادمة ومتخبطة وليس لها وضوح ولم تعلن عن نسبة الفرز وكم هو متبقي من الصناديق والبيانات التي لم تدرج بتلك النتائج المعلنة , فضلا عن أخطاء فنية واضحة تم ارتكابها من حيث وجود اختلاف كبير بين الشرائط الموزعة على مراقبي الكيانت السياسية وواقع الإعلان ” .



وأضاف ان “عملية اغلاق عدد من المراكز في اوقات قبل الاغلاق الرسمي وطرد مراقبي الكيانات وعدم تسليم اشرطة للعديد من المراكز الانتخابية وممارسات خارجة عن القانون كلها أدت الى نقمة القوى السياسية ” .



وأوضح البلداوي ان “إعادة العد والفرز اليدوي هو الحل الأمثل الذي سيرضي جميع الأطراف المشككة وانه بالتأكيد سيظهر نتائج مغايرة لما أعلنته مفوضية الانتخابات من نتائج أولية التي فاجأت الجميع”, مطالبا المفوضية بـ”عدم الرضوخ لما تمارسه مديرة مكتب الأمم المتحدة بلاسخارت من ضغوط

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