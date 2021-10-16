بيانات جديدة تكشف: البالغون غير الملقحين ضد كورونا أكثر عرضة للوفاة بـ11 مرة

2021/10/16 | 16:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات جديدة نشرتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الأشخاص البالغين غير الملقحين ضد كوفيد-19 كانوا أكثر عرضة لخطر الوفاة بالمرض 11 مرة مقارنة بالملقحين بالكامل في الولايات المتحدة طوال شهر أغسطس/ آب الماضي.

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