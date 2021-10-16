التربية تعلن الجهة المسؤولة عن بدء العام الدراسي الجديد

2021/10/16 | 16:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية، السبت، الجهة المسؤولة عن بدء العام الدراسي الجديد.

وذكرت مديرية النجف في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (16 تشرين الأول 2021)، أنه "بعد الاتصال الهاتفي من وزير التربية بالمدير العام للتربية في محافظة النجف مردان البديري حيث تمت مناقشة تداول منشور نائب المحافظ حول بدء العام الدراسي الجديد الذي أكد فيه بأن صلاحيات بدء العام الدراسي ليست بيد مديرية التربية أو النائب الأول وإنما يكون بدء العام الدراسي الجديد بأمر من وزارة التربية وبالتنسيق مع خلية الأزمة التابعة لوزارة الصحة".

وأضاف البيان، أن "هناك امتحانات للدراسة المتوسطة الدور الثاني ما زالت مستمرة وتليها الامتحانات للدراسة الاعدادية الدور الثاني أيضاً وأن هذه الامتحانات تشغل ما يقارب 150 مركزا امتحانيا" .

وأوضح، أنه "على أتم الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد ولديها الرغبة بجعل الدوام حضوريا وحسب ما تحدده وزارة التربية في أقرب وقت ممكن".

N.A

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