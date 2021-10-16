2021/10/16 | 16:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني توجه رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية، لتعزيز العلاقات بين الطرفين.وقالت رئاسة الاقليم في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”: إن “نيجيرفان بارزاني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لتعزيز العلاقات بين الطرفين..



رئيس إقليم كردستان يتوجه الى قطر المركز الخبري الوطني.

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