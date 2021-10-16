مكافحة المخدرات تلقي القبض على 13 متهماً في 5 محافظات

2021/10/16 | 16:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت مفارز مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، القبض على 13 متهماً في 5 محافظات.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز مكافحة المخدرات ألقت القبض على 13 متهما في محافظات (البصرة – المثنى – بابل – الأنبار – صلاح الدين)، بحوزتهم مادة الكريستال وحبوب مخدرة متنوعة، إضافة …

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