الموقف الوبائي والتلقيحي لكورونا في العراق

2021/10/16 | 16:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، الموقف الوبائي والتلقيحي لفيروس كورونا في العراق.وذكرت الوزارة في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها سجلت 1077 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 3007 حالات للشفاء، و25 حالة وفاة في عموم العراق.وأشارت الى تلقي 11759 شخصاً للقاح كورونا خلال 24 ساعة.

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