كربلاء توجه دعوة لوزير التربية

2021/10/16 | 16:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت محافظة كربلاء، اليوم السبت، دعوة

إلى وزير التربية للبدء بالعام الدراسي

في المدارس الحكومية أسوة بالمدارس

الاهلية.

وقال المحافظ نصيف الخطابي، في بيان،

إن "الاجراءات الوقائية التي تتخذها

المدارس ا

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