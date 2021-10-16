تحرك في محافظة عراقية لعودة الدوام الحضوري للمدارس (وثيقة)

2021/10/16 | 16:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – واسط

خاطب محافظ واسط، محمد جميل المياحي، اليوم السبت، رئاسة الوزراء من اجل عودة الدوام الحضوري في المدارس، مبينا أن الاهالي يؤيدون ذلك بشدة.

ووفقا لوثيقة صادرة من مكتب المحافظ، اطلعت عليها (بغداد اليوم): "نقترح الايعاز إلى وزارة التربية بأن يكون بداية العام الدراسي الجديد يوم الثلاثاء الموافق 19/10/2021، وأن يكون الدوام حضوريا مع الغاء عطلة يوم السبت".

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