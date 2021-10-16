تربية النجف بيان ردا على منشور نائب محافظ النجف

2021/10/16 | 16:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-النجف

علقت مديرية تربية النجف، اليوم السبت، على بيان نائب المحافظ حول بدء العلم الدراسي الجديد.

وقال إعلام تربية النجف في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "بعد الاتصال الهاتفي من وزير التربية بالمدير العام للتربية في محافظة النجف الاشرف مردان البديري حيث تم مناقشة تداول منشور نائب المحافظ حول بدء العام الدراسي الجديد والذي أكد فيه وزير التربية بأن صلاحيات بدء العام الدراسي ليست بيد مديرية التربية او النائب الاول وانما يكون بدء العام الدراسي الجديد بأمر من وزارة التربية وبالتنسيق مع خلية الازمة الوطنية التابعة لوزارة الصحة".

وأضاف "علماً بأن هناك امتحانات للدراسة المتوسطة الدور الثاني لازالت مستمرة وتليها الامتحانات للدراسة الاعدادية الدور الثاني ايضاً وان هذه الامتحانات تشغل ما يقارب 150 مركزاً امتحانياً".

وأوضح "كما وتود المديرية العامة للتربية ان تنوه بأنها على اتم الاستعداد لبدأ العام الدراسي الجديد ولديها الرغبة بجعل الدوام حضوري وحسب ما تحدده وزارة التربية في اقرب وقت ممكن".

وتابع "لدينا كامل الاستعداد من حيث الملاك والبنايات لبدأ العام الدراسي بأي وقت تقرره الوزارة ونتلهف لنرى ابنائنا الطلبة في مقاعدهم الدراسية بأقرب وقت إن شاء الله".

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