توزيع 3000 عقد للمحاضرين في ميسان

2021/10/16 | 16:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / وزعت مديرية تربية ميسان ،اليوم السبت، 3000 عقد للمحاضرين المتعاقدين مع المديرية .وقال معاون المدير العام للشؤون الادارية "فراس الصكر" ان المديرية هيأت الكادر الوظيفي لستة مواقع توزع فيها العقود".واضاف :" ان الشؤون القانونية عملت ايام العطل وبعد ساعات الدوام الرسمي من اجل اكمال الاجراءات ،مبيناً ان العمل مستمر لتوزيع بقية العقود على المحاضرين ممن لم يتمكنوا من الحضور خلال الأيام القادمة"./انتهى

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