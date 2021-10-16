2021/10/16 | 16:49 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ شهر تشرين الأول (أكتوبر)، هو شهر التوعية بسرطان الثدي، ويصادف الحادي والعشرين من الشهر الجاري، يوم صحي عالمي للتوعية بهذا المرض، فبين ذكريات وحنين لأحبة رحلن ولم ينلن الشفاء، وذكريات أخرى ممزوجة بدموع الفرح، ما تزال المخاوف مستمرة من مرض سرطان الثدي.685 ألف ضحية وسرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوعا،ً لاسيما مع أكثر من 2.2 مليون حالة كانت قد سجلت في عام 2020.وتُصاب قُرابة امرأة واحدة من بين كل 12 امرأة بسرطان الثدي في حياتهن، كما أن هذا المرض هو السبب الأول للوفيات الناجمة عن السرطان في أوساط النساء، إذ توفيت بسببه 685000 امرأة تقريباً في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سرطان الثدي..



1 من كل 12 امرأة تصاب بالمرض حول العالم عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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