2021/10/16 | 16:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني كشفت دراسة طبية حديثة، أن نصف الأشخاص الذين يصابون بمرض “كوفيد 19” ثم يتعافون منه، يعانون أعراضا طويلة الأمد تصل إلى ستة أشهر، بعد الشفاء من العدوى.وتعافى ما يقارب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة طبية تكشف ”مفاجأة غير سارة” لمن تعافوا من كورونا المركز الخبري الوطني.

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