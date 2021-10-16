هزيمة إيران في العراق هي بداية نهاية نظام خميني في إيران - احمد موكرياني

2021/10/16 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_موكرياني لكل كائن حي او مادة او نظام دورة زمنية، فدورة حياة الإنسان لأطول المعمرين في الوقت الحاضر، فهي المعمرة اليابانية لم تتجاوز 119 عاما، فهذه الدورة بسنينها الطويلة لا تمثل سوى نسبة 12 بالمئة من يوم واحد من أيام الله "وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ" (الحج، الآية: (47)).• كانت دورة الحياة للأنظمة ......





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