خماسية نظيفة من ليفربول في شباك واتفورد.. وهدف صلاح المذهل مثار حديث جماهير الكرة

2021/10/16 | 17:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز ليفربول بخمسة أهداف دون رد من واتفورد، مساء السبت، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ)، فيما سجّل نجمه محمد صلاح هدفًا سحريًا على طريقته الخاصة.

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