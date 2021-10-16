زاخو يعبر بغداد والكهرباء يصعق الديوانية

2021/10/16 | 17:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا /حقق فريق زاخو فوزا مهما على ضيفه أمانة بغداد بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب زاخو لحساب الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.فريق زاخو دخل المباراة بقوة وتمكن من افتتاح النتيجة سريعا في الدقيقة الثالثة عبر اللاعب أمجد وليد حيث تمكن من وضع فريقه في المقدمة، واستغل زاخو عدم تركيز لاعبي بغداد ليسجل هدفا ثانيا في الدقيقة السابعة عبر لاعبه محمد جواد، أمانة بغداد سعى للخروج من وضعه والدخول للمباراة وحاول تقليص النتيجة ونجح بواسطة المحترف صامويل ايكو لينتهي الشوط الأول بهدفين مقابل هدف واحد.وحاول أمانة بغداد العودة للمباراة لكنه عجز بعد أن اصطدم بالدفاع المنظم لفريق زاخو وأضاع عدد من الفرص حيث مرت تسديدة نبيل صباح فوق العارضة وكذلك محاول صامويل ايكو التي تصدى لها حارس زاخو وكذلك حاول زاخو تعزيز النتيجة لكن بقيت على حالها بفوز زاخو بهدفين مقابل هدف واحد.ورفع زاخو رصيده إلى النقطة العاشرة بالمركز الثالث فيما تجمد رصيد بغداد عند النقطة الرابعة في المركز العاشر.الكهرباء يضربوعمق فريق الكهرباء جراحات الديوانية بعد أن هزمه مساء اليوم بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في ملعب التاجي لحساب الجولة الرابعة.الكهرباء بعد التحاق لاعبيه المحترفين بات فريق شرس وضغط بقوة على الديوانية وتمكن سجاد خليل من التقدم لمصلحة الكهرباء في الدقيقة ٤٠ من المباراة لينهي الشوط الأول متقدما بهدف دون رد.ورغم أن محاولات الديوانية كانت حاضرة لتعديل النتيجة إلا أن مهيمن سليم قتل المباراة بهدف ثاني للكهرباء في الدقيقة ٧٢ من المباراة، وحاول الديوانية تقليص النتيجة لكن مساعيه اصطدمت بدفاعات الكهرباء لتنتهي المباراة بفوز الكهرباء بهدفين دون رد.ورفع الكهرباء رصيده إلى النقطة السابعة في المركز الخامس بينما تجمد رصيد الديوانية عند النقطة الواحدة في المركز التاسع عشر./انتهى

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