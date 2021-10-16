الصحة ترصد عمليات غير “شرعية” لاستيراد الادوية والاجهزة الطبية

2021/10/16 | 17:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت وزارة الصحة، اليوم السبت، آلية استيراد الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، فيما أشارت إلى رصدها عمليات استيراد غير شرعية.وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “المركز […]

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