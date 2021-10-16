2021/10/16 | 18:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تباينت ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، حول أغنية "فلتت مني" التي أصدرها الفنان المصري حسن أبو الروس عبر قناته على "يوتيوب"، مع الفنانة المصرية دينا الشربيني، الجمعة، واستغلا وجودهما في مهرجان الجونة السينمائي للترويج لها...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("فلتت مني".. دينا الشربيني تستعرض مواهبها في الغناء والرقص مع حسن أبو الروس) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("فلتت مني".. دينا الشربيني تستعرض مواهبها في الغناء والرقص مع حسن أبو الروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).