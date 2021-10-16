2021/10/16 | 18:20 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2SBqBVfrke4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تفاصيل جريمة أبو غريب .. شخص قتله 3 من أصدقائه بسبب دين بذمتهم | الشرقية نيوز) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تفاصيل جريمة أبو غريب .. شخص قتله 3 من أصدقائه بسبب دين بذمتهم | الشرقية نيوز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).