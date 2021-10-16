نجم الريال: الكلاسيكو سيبقى الأفضل حتى من دون ميسي

2021/10/16 | 18:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع أكد نجم ريال مدريد كريم بنزيما، اليوم السبت، أن الكلاسيكو سيبقى الأفضل حتى من دون الأرجنتيني ليونيل ميسي. ويرى بنزيما أن مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة "ما تزال الأفضل في كرة القدم" رغم رحيل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن الفريقين".ويحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة في 24 تشرين الأول الجاري فيما تعد بداية حقبة جديدة في تاريخ المواجهة الأكثر شهرة في كرة القدم".وكان رونالدو قد رحل عن ريال مدريد لينضم إلى يوفنتوس في 2018 ثم عاد بعدها إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل أن يرحل ميسي للنادي الباريسي مجانا، نظرا لعدم استطاعة النادي الكتالوني تجديد عقده".ويعد بنزيما، الذي يتصدر هدافي الليجا حاليا برصيد 9 أهداف، وكذلك في عدد التمريرات الحاسمة (7)، من أبرز العناصر المرتقبة في الكلاسيكو، وقد أكد أن إثارة المواجهة لم تتراجع".وقال بنزيما في تصريحات لشبكة إي.إس.بي.إن: "بالنسبة لي، الأمور تبدو كما هي.ما تزال هذه أفضل مباراة حاليا في كرة القدم".وأضاف: "الأمر لا يتعلق باللاعبين المتواجدين، أو اللاعبين الذين رحلوا أو القادمين.فمواجهة ريال وبرشلونة تاريخية".وتابع: "الأسماء تتغير، في الماضي كان هناك زيدان ورونالدينيو ورونالدو وإيتو.مواجهة ريال وبرشلونة ستظل دائما كما هي".ويعد ريال مدريد المرشح الأوفر حظا للفوز، رغم أن المباراة ستقام على ملعب "كامب نو" في برشلونة".فقبل مباريات مطلع هذا الأسبوع، يحتل برشلونة المركز التاسع في الدوري، وذلك قبل مباراته المقررة أمام ضيفه بلنسية مساء غد الأحد".ويحمل بنزيمة أمال جماهير ريال مدريد باعتباره النجم الأبرز بالفريق، بينما يعاني برشلونة في الوقت الحالي بعد رحيل ميسي عن الفريق في ظل وضع مالي صعب يواجهه النادي".ويسجل برشلونة حاليا سابع أعلى معدل لأجور اللاعبين في الدوري الإسباني، ويتأخر في ذلك كثيرا عن غريمه ريال مدريد، ولا تزال الشكوك تحوم حاليا حول رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة".

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