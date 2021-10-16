القبض على اثنين من مثيري النزاعات العشائرية

2021/10/16 | 18:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط سلاح نوع (16m) كان بحوزتهم.

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