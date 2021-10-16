مراسل CNN على ضفتي الخط الفاصل القديم لحرب لبنان الأهلية.. ما الذي تحمله موجة العنف الأخيرة؟

2021/10/16 | 18:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إن أسوأ أعمال العنف التي شهدتها العاصمة اللبنانية منذ عشرات السنين هي جلب المخاوف من عودة الحرب الأهلية إلى الواجهة، خاصة في بلد لا يوجد فيه نقص في الأسلحة، لكن الحكومة تعاني نقصًا شديدًا منها.وفي تقرير بن ويدمان كبير مراسلي CNN الدوليين من بيروت المزيد عن التفاصيل.

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